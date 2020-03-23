2020-03-23T19:08:38+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 24 марта частично отключат электричество

На полуострове идет ремонт оборудования для передачи тока
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Свет пропадет на несколько часов.Свет пропадет на несколько часов.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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24 марта, во вторник, часть Симферополя и Севастополя останется без света. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонта электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Балаклавская, 41;

ул. Ульяны Громовой, 23, 26-32 (чет);

ул. Народная, 69-71 (нечет);

ул. Туркенича, 2, 12-30 (чет), 1-17 (нечет);

ул. Любовь Шевцовой, 26-48 (чет), 25-51 (нечет);

ул. Объездная, 2, 3;

пер Заводской, 1;

ул. Степная, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);

ул. Целинная, 2-18 (чет), 1-37 (нечет);

ул. Сосновая, 1-17 (нечет);

ул. Симферопольская, 47,49;

ул. Отважных, 2-32 (чет), 1-27 (нечет);

просп. Победы, 296, 296а, 298/2 , 310-328 (чет);

ул. Механизаторов, 1-10;

ул. Тенистая, 1-55 (нечет);

ул. Белая, 2-34 (чет), 1-37 (нечет);

ул. Рыбалко, 3;

ул. Гридасова, 14;

ул. Дмитриева, 2/17

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пл. Пирогова 6-А;

ул. Льва Толстого 4-16 (чет), 4-А,8-А,12-А,18-А;

ул. Белкина 1, 11;

Загородняя балка (ГК «Кипарис-2»)

.с 9.00 до 17.00

ул. Большая Морская, 34-36

с 9.00 до 17.00

ул. Циолковского, 1;

ул. Челюскинцев, 38-94;

ул. Богданова, 1

ул. Севастопольская зона ЮБК: 2 (Национальный фонд развития гуманитарного знания «ПЕРСПЕКТИВА»);

ЮБК 6: 40-44(чет); 41-45(нечет);

шоссе Ялтинское: ООО «Сервис Технология»;

б/отд. «Мыс Сарыч»;

д/лагерь «Изумруд»;

ООО «Сарыч»;

ООО «Ниверон»;

с 9.00 до 16.00

Любимовка: ул. 1 линия, 2-14; ул. 2 линия, 40/1, 40/4, 40/2, 16-32; ул. Федоровская, 108; про. Хуторской, 2-14,18-22, 1-19, 35-37; проезд Федоровский, 2-24, 9-23; туп Федоровский, 3-а, 3; ул.Летчика Авдеева, 106-114, 118; ул. Летчика Денисова, 29

с 9.30 до 13.00

ул. Генерала Жидилова, 2-28

с 10.00 до 13.00

Любимовка: пер Пушкарский,4-18,1-17; пер Данковский, 8-а,4-12; туп Короткий, 2-14, 9-А, 1-9; ул. Федоровская, 14, 8-а; ул. Южногородская, 2-30, 17-а, 9-17, 31; пер.Южногородской, 2-10, 5-А.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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