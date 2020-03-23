Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Поликлиники отменяют диспансеризацию

23 Март 2020 2020-03-23T20:11:44+03:00

Медучреждения Севастополя из-за режима повышенной готовности по коронавирусу закрылись на вход и выход

Изменить размер текста: A A

Крымские поликлиники с 30 марта отменят диспансеризацию и профосмотры, а в Севастополе и вовсе, прекратят плановую госпитализацию и закроют медучреждения на вход и выход.

- В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ принято решение о приостановлении с 30 марта профилактических мероприятий (диспансеризации) в Крыму, – сообщил глава ведомства Игорь Чемоданов.

Приказ касается и частных медучреждений, которые тоже проводят медицинские осмотры и диспансеризацию.

Эти меры введут и в Севастополе. Кроме того, остановят и плановую госпитализацию, а медучреждения закроют на вход и выход. Теперь продукты и личные вещи пациентам можно будет передавать только через дежурных администраторов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU