Режим повышенной готовности в Крыму из-за коронавируса: Поликлиники отменяют диспансеризацию
Крымские поликлиники с 30 марта отменят диспансеризацию и профосмотры, а в Севастополе и вовсе, прекратят плановую госпитализацию и закроют медучреждения на вход и выход.
- В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ принято решение о приостановлении с 30 марта профилактических мероприятий (диспансеризации) в Крыму, – сообщил глава ведомства Игорь Чемоданов.
Приказ касается и частных медучреждений, которые тоже проводят медицинские осмотры и диспансеризацию.
Эти меры введут и в Севастополе. Кроме того, остановят и плановую госпитализацию, а медучреждения закроют на вход и выход. Теперь продукты и личные вещи пациентам можно будет передавать только через дежурных администраторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU