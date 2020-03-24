Погода в Крыму на 24 марта: сильный ветер и тепло до +10

24 Март 2020 2020-03-24T07:28:09+03:00

На полуострове зацвели сады, но внезапно похолодало. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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24 марта, на Крымском полуострове синоптики обещают сильный северо-восточный ветер до 25 м/с.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 25 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

В Керчи облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

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ИСТОЧНИК KP.RU