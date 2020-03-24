2020-03-24T08:26:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Пограничники Крыма запустили горячую линию на время ограничений в режиме работы пунктов пропуска

С 18 марта до 1 мая въезд на территорию полуострова ограничили
Анастасия ЖУКОВА
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Пункты пропуска работают в штатном режимеПункты пропуска работают в штатном режимеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым обнародовало номера горячей линии, где можно получить разъяснения по порядку пересечения государственной границы.

Напомним, с 18 марта госграница с Украиной перекрыта, однако не полностью: граждане РФ (или имеющие вид на жительство в России) по-прежнему могут въехать и выехать из страны в установленном порядке. А вот иностранным гражданам и лицам без гражданства въезд запрещен, а вот выезд - пожалуйста, без проблем.

Автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Джанкой», «Перекоп» работают в штатном режиме, ограничение пока установлено до 1 мая.

За консультацией можно обратиться в Погрануправление по телефонам:

8(3652) 77-16-71,

8 (3652)77-16-73,

8 (3652)77-16-20.

Как сообщалось, с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Единственный зараженный новой инфекцией в регионе - житель Евпатории, который прибыл в Крым из Европы через Украину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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