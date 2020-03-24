2020-03-24T10:22:30+03:00
Общество

В Симферопольском районе открыта новая станция скорой помощи

На ее строительство потрачено больше 11 миллионов рублей
Никита ПОЛЬКО
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Депутат ГД следил за ходом строительства. Фото: Пресс-службе депутата ГД Константина Бахарева.Депутат ГД следил за ходом строительства. Фото: Пресс-службе депутата ГД Константина Бахарева.
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Новая станция скорой медицинской помощи начала работу в селе Новоандреевка Симферопольского района. Здесь будут обслуживать жителей района и нескольких близлежащих сел.

Участие в открытии станции принял депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

До сегодняшнего дня пункт скорой медицинской помощи размещался в неприспособленном помещении Новоандреевской участковой больницы, которая была построена в 1967 году и почти два десятилетия стоит без отопления.

На строительство модульной станции из республиканского бюджета было выделено больше 11 миллионов рублей, сообщает «Крымское информационное агентство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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