В Симферопольском районе открыта новая станция скорой помощи

24 Март 2020 2020-03-24T10:22:30+03:00

На ее строительство потрачено больше 11 миллионов рублей

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Новая станция скорой медицинской помощи начала работу в селе Новоандреевка Симферопольского района. Здесь будут обслуживать жителей района и нескольких близлежащих сел.

Участие в открытии станции принял депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

До сегодняшнего дня пункт скорой медицинской помощи размещался в неприспособленном помещении Новоандреевской участковой больницы, которая была построена в 1967 году и почти два десятилетия стоит без отопления.

На строительство модульной станции из республиканского бюджета было выделено больше 11 миллионов рублей, сообщает «Крымское информационное агентство».

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ИСТОЧНИК KP.RU