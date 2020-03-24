С розой и с лавандой: Эфиромасличные заводы Крыма разрабатывают натуральные антисептики

24 Март 2020 2020-03-24T10:52:34+03:00

Естественные антисептики удобны в применении и не сушат кожу Фото: Анна КИРИЕНКО

Дезинфицирующих средств должно хватить всем

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В Крыму нет собственного производства дезинфицирующих средств, но их запасов достаточно для санитарной обработки общественных помещений.

Есть дефицит антисептиков для индивидуального использования, но на спрос отреагировали крымские производители эфиромасличных культур.

- Предприятие «Крымроза» и «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» прорабатывают выпуск косметических дезинфекторов на основе эфирных масел и гидролатов, - сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. - В настоящее время ведутся лабораторные испытания.

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ИСТОЧНИК KP.RU