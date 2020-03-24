Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков более 800 человек
В Крыму под наблюдением находятся 811 человек, у которых подозревают коронавирус, из них 38 человек госпитализированы в инфекционные боксы. Об этом на заседании общественного штаба сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
По его словам, единственный заболевший коронавирусом чувствует себя удовлетворительно.
- Ухудшения его состояния не было, лечение с положительной динамикой, - рассказал министр.
В Роспотребнадзоре отметили, что за последние сутки обследовано 50 человек с подозрением на коронавирус, всего за время режима повышенной готовности - уже 1168 человек. Новых случаев заболевания коронавирусом в Крыму пока не зарегистрировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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