На рынках Симферополя начнут измерять температуру

24 Март 2020 2020-03-24T10:44:41+03:00

Маски должны носить все продавцы на рынках. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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На заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусу принято решение о том, что все торговцы обязаны соблюдать масочный режим, а администрация торговых площадок обязана следить за температурой тела продавцов.

- Все торговцы обязаны будут соблюдать масочный режим, регулярно проводить санитарную уборку, дезинфекцию торговых мест, - отметил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Помимо этого, на рынках столицы республики будут организованы пункты измерения температур для продавцов. Эти же меры коснутся рынков Симферопольского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU