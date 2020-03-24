2020-03-24T10:44:41+03:00
Общество

На рынках Симферополя начнут измерять температуру

Торговцев также обязали носить защитные маски
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Маски должны носить все продавцы на рынках.Маски должны носить все продавцы на рынках.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусу принято решение о том, что все торговцы обязаны соблюдать масочный режим, а администрация торговых площадок обязана следить за температурой тела продавцов.

- Все торговцы обязаны будут соблюдать масочный режим, регулярно проводить санитарную уборку, дезинфекцию торговых мест, - отметил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Помимо этого, на рынках столицы республики будут организованы пункты измерения температур для продавцов. Эти же меры коснутся рынков Симферопольского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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