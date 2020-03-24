Еще несколько отелей Крыма выберут под обсервации по коронавирусу

24 Март 2020 2020-03-24T11:04:06+03:00

Для изоляции по коронавирусу отбирают частные отели Фото: Анна КИРИЕНКО

Изменить размер текста: A A

Министерство курортов РК определит несколько отелей в разных регионах Крыма под обсервации по коронавирусу. Из отобранных в Керчи и Феодосии один отель готов разместить 75 человек, второй по необходимости прервет ремонтные работы и будет принимать людей на карантин.

- Мы продолжим эту работу и 2-3 объекта еще определим, - заверил министр курортов Вадим Волченко.

В течение этой недели Минкурортов проверит готовность объектов размещения к приему отдыхающих в условиях повышенных мер профилактики. Первыми в списке здравницы Большой Алушты.

- С каждым отработать план действий, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.- Чтобы поток туристов для нас в беду не превратился.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU