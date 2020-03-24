Еще несколько отелей Крыма выберут под обсервации по коронавирусу
Министерство курортов РК определит несколько отелей в разных регионах Крыма под обсервации по коронавирусу. Из отобранных в Керчи и Феодосии один отель готов разместить 75 человек, второй по необходимости прервет ремонтные работы и будет принимать людей на карантин.
- Мы продолжим эту работу и 2-3 объекта еще определим, - заверил министр курортов Вадим Волченко.
В течение этой недели Минкурортов проверит готовность объектов размещения к приему отдыхающих в условиях повышенных мер профилактики. Первыми в списке здравницы Большой Алушты.
- С каждым отработать план действий, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.- Чтобы поток туристов для нас в беду не превратился.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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