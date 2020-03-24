2020-03-24T11:04:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще несколько отелей Крыма выберут под обсервации по коронавирусу

В Керчи изолятором станет частный отель
Анна КИРИЕНКО
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Для изоляции по коронавирусу отбирают частные отелиДля изоляции по коронавирусу отбирают частные отелиФото: Анна КИРИЕНКО
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Министерство курортов РК определит несколько отелей в разных регионах Крыма под обсервации по коронавирусу. Из отобранных в Керчи и Феодосии один отель готов разместить 75 человек, второй по необходимости прервет ремонтные работы и будет принимать людей на карантин.

- Мы продолжим эту работу и 2-3 объекта еще определим, - заверил министр курортов Вадим Волченко.

В течение этой недели Минкурортов проверит готовность объектов размещения к приему отдыхающих в условиях повышенных мер профилактики. Первыми в списке здравницы Большой Алушты.

- С каждым отработать план действий, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.- Чтобы поток туристов для нас в беду не превратился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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