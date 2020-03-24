В Крыму переназначен министр ЖКХ Дмитрий Черняев

24 Март 2020 2020-03-24T11:07:28+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов 24 марта переназначил министра ЖКХ республики Дмитрия Черняева. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства.

- Назначить Черняева Дмитрия Дмитриевича на государственную должность Республики Крым – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - сказано в указе.

Документ с информацией об истечении срока полномочий Черняева и его отставке опубликовали 23 марта. Этот технический указ издается перед переназначением министра на пост.

В январе 2019 года Дмитрий Черняев сменил на должности Виталия Глотова и возглавил министерство ЖКХ Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU