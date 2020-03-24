2020-03-24T11:40:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму думают, как ограничить число посетителей в кинотеатрах

Либо снять лишние кресла, либо билеты продавать в шахматном порядке
Анна КИРИЕНКО
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Школьники предпочитаютпересидеть карантин в кинотеатреШкольники предпочитаютпересидеть карантин в кинотеатреФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Правительство Крыма думает, как ограничить количество посетителей в кинотеатрах до 50 человек и обеспечить интервал между зрителями в несколько метров: либо снять в зрительном зале лишние кресла, либо продавать билеты в шахматном порядке.

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в Симферополе работают все кинотеатры, и их активно посещают школьники, которые должны находится дома на карантине.

- Предлагаю закрыть на период карантина кинотеатры, - заявил премьер.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов предложил воспользоваться опытом Москвы и ввести ограничение на количество людей в кинозале. Соответствующее поручение получили Минкультуры, Минздрав и управление Роспотребнадзора.

- Вплоть до того, чтобы оставить кресла один через три, - отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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