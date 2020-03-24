В Крыму водитель выпал из кабины под колеса своего грузовика
Мужчина погиб на месте [фото]
Фото: dtpcrimea
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В Кировском районе Крыма во время ДТП погиб человек. Авария произошла между селом Журавки и поселком Первомайское.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, водитель грузовика марки Hyundai не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в земляную насыпь. От удара мужчина выпал из кабины через лобовое стекло и попал под колеса собственной фуры.
По факту ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU