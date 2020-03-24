2020-03-24T14:03:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Многие крымские перевозчики не соблюдают требования по дезинфекции салонов

А водители нарушают масочный режим
Анастасия ЖУКОВА
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Маршрутки нужно дезифицировать ежедневноМаршрутки нужно дезифицировать ежедневноФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские чиновники обязали всех водителей общественного транспорта соблюдать масочный режим и дезинфицировать автобусы, троллейбусы и вагоны железнодорожных составов. Проверки показали, что далеко не все прислушались к правительству.

- Из 33 автомобильных перевозчиков только 11 соблюдают меры по дезинфекции салонов автобусов. На автостанции Восточная осмотрены шесть перевозчиков, только три соблюдают требования к подвижному составу, - рассказал министр транспорта РК Сергей Карпов на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса в регионе.

Он также отметил, что многие водители масками не обеспечены, а те, которые обеспечены, нередко нарушают очередность смены повязок.

Водители в симферопольских маршрутках далеко не всегда носят маски Фото: Елена ИЛЬНИЦКАЯ

Водители в симферопольских маршрутках далеко не всегда носят маскиФото: Елена ИЛЬНИЦКАЯ

Напомним, в Крыму с 17 марта действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. На полуострове зарегистрирован один случай заражения новой инфекцией, мужчина находится в инфекционной больнице по месту жительства, его состояние удовлетворительное и улучшается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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