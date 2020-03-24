Всех спортсменов крымских ДЮСШ и секций распустили по домам

24 Март 2020 2020-03-24T14:46:13+03:00

Тренеры ходят на работу со своими градусниками

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Все спортивные соревнования крымского календаря остановлены. Со вчерашнего дня в ДЮСШ и спортивных секциях прекращены тренировки.

- Тренерский состав, несмотря на то, что не выполняет функции тренеров, занимается методической работой, - сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.

К проверке соблюдения запрета на занятия Минспорта привлечет полицейских, и просит выделить подведомственным учреждениям кварцевые лампы и рецеркуляторы воздуха - они есть только в каждой десятой спортивной организации.

Термометры сотрудники принесли свои, чтобы ежедневно измерять температуру тела, прежде чем попасть на рабочее место.

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ИСТОЧНИК KP.RU