2020-03-24T15:13:01+03:00
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Учеба по звонку: Минобразования Крыма предлагает учителям надиктовывать уроки по телефону

Интернет и компьютер есть далеко не у каждого школьника
Анна КИРИЕНКО
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Если нет компьютера, сгодится телефонЕсли нет компьютера, сгодится телефонФото: Евгения ГУСЕВА
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В сельской местности возникли сложности с переходом школьников на дистанционное обучение, которое с 30 марта внедряется во всех школах Крыма. Почти полторы тысячи детей не имеют доступа в интернет и эти данные далеко не полные.

- В школах идет освоение методики дистанционного обучения, - сообщила министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик. - Но не у всех детей есть подключенный интернет дома.

Чтобы компенсировать отсутствие веб-платформ, Минобразвоания договорилось с телеканалом «Первый крымский», и ежедневно 4 часа эфира будет отдано под школьные занятия, прежде всего для предметов по ОГЭ и ЕГЭ - русский язык, математика, химия, биология.

В радиоформате будут идти уроки по русской литературе и обществознанию. Рассчитывать на полноценный объем материала не стоит - подача будет блочная по 10-15 минут на тему и домашнее задание.

- Передача информации может осуществляться и по телефону, - считает министр. - У ребенка есть учебник, и мы делаем призыв к тому, что детям нужно учится работать с учебниками. Мы понимаем, что дети будут успешны в такой форме обучения там, где отработана самостоятельность и дети владеют основными учебными умениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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