В Симферополе и Севастополе 25 марта частично не будет электричества
25 марта, в среду, в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет. Перебои с электричеством возникнут, потому что энергетики Крымского полуострова ремонтируют электросети
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Казаряна, 1-12;
ул. Ягодная, 2-10 (чет), 1-5 (нечет) , 35, 35а, 35б, 35в;
ул. Ясная, 2-12 (чет);
ул. Талая, 1-11;
ул. Механизаторов, 50-64 (чет);
ул. Восточная, 19/24;
ул. Тюленина, 2/36-54 (чет), 3-57 (нечет);
ул. Симферопольская, 56;
ул. Отважных, 2-32(чет), 1-27 (нечет);
просп. Победы, 296, 296а, 298/2 , 310-328 (чет);
ул. Механизаторов, 1-10;
ул. Тенистая, 1-55 (нечет);
ул. Белая, 2-34(чет), 1-37(нечет);
ул. Рыбалко, 3;
ул. Гридасова, 14;
ул. Дмитриева, 2/17, 5;
ул. Леси Украинки, 4-8 (чет), 29/30;
ул. Мраморная, 18-30 (чет), 3-11(нечет);
ул. Харьковская, 2-30 (чет), 1-29/9 (нечет);
пер. Харьковский, 1-7;
ул. Шахтеров, 1-13.
СЕВАСТОПОЛЬ
с 08.00 до 17.00
пл. Захарова 1,3, 4-Б.
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ИСТОЧНИК KP.RU