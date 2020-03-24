2020-03-24T16:39:46+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 25 марта частично не будет электричества

На полуострове приводят в порядок электролинии
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Электричество отключат в дневное время.Электричество отключат в дневное время.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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25 марта, в среду, в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет свет. Перебои с электричеством возникнут, потому что энергетики Крымского полуострова ремонтируют электросети

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Казаряна, 1-12;

ул. Ягодная, 2-10 (чет), 1-5 (нечет) , 35, 35а, 35б, 35в;

ул. Ясная, 2-12 (чет);

ул. Талая, 1-11;

ул. Механизаторов, 50-64 (чет);

ул. Восточная, 19/24;

ул. Тюленина, 2/36-54 (чет), 3-57 (нечет);

ул. Симферопольская, 56;

ул. Отважных, 2-32(чет), 1-27 (нечет);

просп. Победы, 296, 296а, 298/2 , 310-328 (чет);

ул. Механизаторов, 1-10;

ул. Тенистая, 1-55 (нечет);

ул. Белая, 2-34(чет), 1-37(нечет);

ул. Рыбалко, 3;

ул. Гридасова, 14;

ул. Дмитриева, 2/17, 5;

ул. Леси Украинки, 4-8 (чет), 29/30;

ул. Мраморная, 18-30 (чет), 3-11(нечет);

ул. Харьковская, 2-30 (чет), 1-29/9 (нечет);

пер. Харьковский, 1-7;

ул. Шахтеров, 1-13.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 08.00 до 17.00

пл. Захарова 1,3, 4-Б.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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