Тело нашел брат: В пруду частного дома под Симферополем утонула годовалая девочка
В главном управлении следственного комитета по Республике Крым выясняют детали смерти годовалого ребенка в Симферопольском районе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 13 марта на территории частного дома утонула годовалая девочка. В тот день мать оставила спящего ребенка в коляске во дворе, сама же ушла в дом заниматься делами. Время от времени она выходила проверять, все ли в порядке.
Тело малышки в пруду нашел старший брат. Он тоже с периодичностью выходил во двор и проверял сестру.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все детали происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU