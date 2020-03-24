Тело нашел брат: В пруду частного дома под Симферополем утонула годовалая девочка

24 Март 2020 2020-03-24T16:58:35+03:00

Мать оставила ребенка во дворе без присмотра

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В главном управлении следственного комитета по Республике Крым выясняют детали смерти годовалого ребенка в Симферопольском районе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 13 марта на территории частного дома утонула годовалая девочка. В тот день мать оставила спящего ребенка в коляске во дворе, сама же ушла в дом заниматься делами. Время от времени она выходила проверять, все ли в порядке.

Тело малышки в пруду нашел старший брат. Он тоже с периодичностью выходил во двор и проверял сестру.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все детали происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU