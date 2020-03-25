Погода в Крыму на 25 марта: сильный ветер и тепло до +11
25 марта в Крыму синоптики обещают сильный северо-восточный ветер и зябкое утро, потому что ночью заморозки до -3.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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