Власти Крыма подписали с торговыми сетями меморандум о сдерживании цен

24 Март 2020 2020-03-24T17:43:23+03:00

Ожидается, что на социально значимые товары будут применять наценки, согласованные с правительством Крыма

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Совет министров Республики Крым и крупные торговые сети полуострова 24 марта подписали меморандум о сотрудничестве, сдерживающий повышение цен на социально значимые продукты. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- Мы достигли взаимопонимания и конкретных договоренностей в необходимости соблюдения баланса интересов всех заинтересованных сторон. В рамках соглашения торговые сети обязуются устанавливать приемлемую наценку на ряд социально значимых продуктов первой необходимости, - сказал Юрий Гоцанюк.

Крымские власти также рассчитывают, что при формировании розничных цен на отдельные виды продовольственных товаров крупные торговые сети будут применять наценки, согласованные с правительством Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU