2020-03-24T18:49:07+03:00
Происшествия

В Севастополе трое мужчин украли у соседа по хостелу заведенный автомобиль

Поймать угонщиков удалось около Ялты
Никита ПОЛЬКО
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Мужчин нашли по горячим следам.Мужчин нашли по горячим следам.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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У одного из хостелов Севастополя был угнан автомобиль Daewoo Nexia. Его владелец, который проживал как раз в том самом хостеле, завел машину, приготовился уезжать, как вспомнил, что забыл в номере сумку. Глушить мотор постоялец не стал, чем с радостью воспользовались трое его соседей.

Как пишет ForPost, мужчины вышли из хостела и увидели заведенный автомобиль. Не долго думая они решили угнать авто.

Правда, долго разъезжать злоумышленникам не пришлось. Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции по горячим следам установили местонахождение подозреваемых. Их задержали около Ялты.

Угонщиками оказались мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. Один из них проживает в Севастополе, а двое других - в Санкт-Петербурге и Кировской области.

Теперь всем троим грозит до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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