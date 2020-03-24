В Севастополе трое мужчин украли у соседа по хостелу заведенный автомобиль
У одного из хостелов Севастополя был угнан автомобиль Daewoo Nexia. Его владелец, который проживал как раз в том самом хостеле, завел машину, приготовился уезжать, как вспомнил, что забыл в номере сумку. Глушить мотор постоялец не стал, чем с радостью воспользовались трое его соседей.
Как пишет ForPost, мужчины вышли из хостела и увидели заведенный автомобиль. Не долго думая они решили угнать авто.
Правда, долго разъезжать злоумышленникам не пришлось. Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции по горячим следам установили местонахождение подозреваемых. Их задержали около Ялты.
Угонщиками оказались мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. Один из них проживает в Севастополе, а двое других - в Санкт-Петербурге и Кировской области.
Теперь всем троим грозит до 7 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU