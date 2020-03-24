Профилактика коронавируса в Крыму: Как пенсионерам вызвать волонтеров на дом
Волонтерский штаб по оказанию адресной помощи пожилым людям, которые находятся на самоизоляции, начал работу в Крыму.
Штаб организован Государственным комитетом молодежной политики РК совместно с волонтерскими организациями.
Для получения помощи, например доставки продуктов питания, лекарственных средств или всесторонней поддержки пожилых граждан, можно обращаться по тел.: +7978-910-50-22 и +7978-910-50-44. Волонтерский штаб в Республике Крым работает круглосуточно и без выходных.
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ИСТОЧНИК KP.RU