В Алупке из-за пожара эвакуировали 131 человека

25 Март 2020 2020-03-25T09:36:55+03:00

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В Алупке горел 12-этажный дом. Сообщение о задымлении на девятом этаже многоэтажки поступило спасателям в 20.45.

На место немедленно отправились сразу несколько отрядов пожарных. Оказалось, что загорелась проводка в кабельной шахте. Звено газодымозащитной службы провело разведку, 131 человека эвакуировали, среди них - 25 детей.

- Пожар был оперативно ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Республике Крым на площади 36 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Он призвал всех крымчан беречь себя и оперативно сообщать о происшествиях в службу спасения по телефонам «101» или «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU