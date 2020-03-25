2020-03-25T09:36:55+03:00
Происшествия

В Алупке из-за пожара эвакуировали 131 человека

Среди них - 25 детей
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Пожар начался на 9 этажеПожар начался на 9 этажеФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Изменить размер текста:

В Алупке горел 12-этажный дом. Сообщение о задымлении на девятом этаже многоэтажки поступило спасателям в 20.45.

На место немедленно отправились сразу несколько отрядов пожарных. Оказалось, что загорелась проводка в кабельной шахте. Звено газодымозащитной службы провело разведку, 131 человека эвакуировали, среди них - 25 детей.

- Пожар был оперативно ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Республике Крым на площади 36 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Он призвал всех крымчан беречь себя и оперативно сообщать о происшествиях в службу спасения по телефонам «101» или «112».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кинотеатры, кальянные и ночные клубы закрываются
В Крыму начал работать консультационный центр для помощи туристам
Профилактика коронавируса в Крыму: Евпаторийский обсерватор готов к использованию
Симферопольские водители и торговцы игнорируют масочный режим
Водитель легковушки врезался в КамАЗ на Ялтинской трассе
Крым предложил правительству РФ запретить повышать цены на лекарства и антисептики
Власти Крыма установили рекомендованные цены на продукты и пригрозили проверками спекулянтам
Махинации с мебелью довели заведующую крымского детсада до суда
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму и Севастополе
В Алупке из-за пожара эвакуировали 131 человека
Погода в Крыму на 25 марта: сильный ветер и тепло до +11
Профилактика коронавируса в Крыму: Как пенсионерам вызвать волонтеров на дом
Севастопольский вокзал станет удобнее для инвалидов
Художники превратили подстанцию в Симферополе в картину Айвазовского
В Севастополе трое мужчин украли у соседа по хостелу заведенный автомобиль
В Красноперекопске женщина устроила у себя в квартире притон для наркоманов
Власти Крыма подписали с торговыми сетями меморандум о сдерживании цен
Тело нашел брат: В пруду частного дома под Симферополем утонула годовалая девочка
В Симферополе и Севастополе 25 марта частично не будет электричества
Учеба по звонку: Минобразования Крыма предлагает учителям надиктовывать уроки по телефону
Всех спортсменов крымских ДЮСШ и секций распустили по домам
Рельсовые автобусы между Анапой и Керчью продлят до Феодосии
Многие крымские перевозчики не соблюдают требования по дезинфекции салонов