Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму и Севастополе

25 Март 2020 2020-03-25T09:53:07+03:00

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Президент России Владимир Путин расширил список территорий, где иностранцы не могут владеть землей. Перечень расширился землями Республики Крым и Севастополя.

Так, согласно указу, подписанному президентом, «перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками» вошли 19 муниципальных образований, расположенные по всей территории полуострова и восемь на территории города федерального значения Севастополь.

Документ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации, уже вызвал резонанс на Украине. Депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин направил депутатский запрос, в котором попросил «принять меры защиты прав граждан на имущество».

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ИСТОЧНИК KP.RU