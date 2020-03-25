Махинации с мебелью довели заведующую крымского детсада до суда

25 Март 2020 2020-03-25T09:56:36+03:00

Заведующей грозит до 4 лет тюрьмы. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Заведующая детским садом в Белогорском районе Крыма предстанет перед судом за махинации.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма, в детский сад заказали мебель, но в учреждение она так и не дошла. Несмотря на это заведующая заплатила поставщику и нанесла тем самым местному отделу образования ущерб в 494 тысячи рублей.

Теперь против женщины возбуждено два уголовных дела. Обе статьи предполагают наказание до 4 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU