Власти Крыма установили рекомендованные цены на продукты и пригрозили проверками спекулянтам
В каждом муниципалитете Крыма будут мониторить цены на основные продовольственные товары, чтобы избежать спекуляций, связанных с повышенным спросом.
- 52 наименования продовольственных товаров должны быть в постоянном мониторинге. Это задача для каждого руководителя муниципальных органов власти, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.
В свою очередь премьер-министр Юрий Гоцанюк отметил, что власти республики установили рекомендуемые цены на этот перечень товаров и озвучили эти цифры субъектам хозяйствования.
Если чиновники обнаружат спекулятивные повышения цен, то ФАС начнет проверку предприятия.
Напомним, ранее в Крыму начался ажиотажный спрос на некоторые продукты, в том числе - гречневую крупу, мясные консервы и макароны. Все эти продукты в рознице подорожали.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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