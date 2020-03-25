Власти Крыма установили рекомендованные цены на продукты и пригрозили проверками спекулянтам

25 Март 2020 2020-03-25T10:19:42+03:00

Цены на продукты будут мониторить ежедневно Фото: Анастасия ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

В каждом муниципалитете Крыма будут мониторить цены на основные продовольственные товары, чтобы избежать спекуляций, связанных с повышенным спросом.

- 52 наименования продовольственных товаров должны быть в постоянном мониторинге. Это задача для каждого руководителя муниципальных органов власти, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

В свою очередь премьер-министр Юрий Гоцанюк отметил, что власти республики установили рекомендуемые цены на этот перечень товаров и озвучили эти цифры субъектам хозяйствования.

Если чиновники обнаружат спекулятивные повышения цен, то ФАС начнет проверку предприятия.

Напомним, ранее в Крыму начался ажиотажный спрос на некоторые продукты, в том числе - гречневую крупу, мясные консервы и макароны. Все эти продукты в рознице подорожали.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU