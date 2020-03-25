2020-03-25T10:19:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Крыма установили рекомендованные цены на продукты и пригрозили проверками спекулянтам

Чиновники будут ежедневно мониторить стоимость продовольствия
Анастасия ЖУКОВА
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Цены на продукты будут мониторить ежедневноЦены на продукты будут мониторить ежедневноФото: Анастасия ЖУКОВА
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В каждом муниципалитете Крыма будут мониторить цены на основные продовольственные товары, чтобы избежать спекуляций, связанных с повышенным спросом.

- 52 наименования продовольственных товаров должны быть в постоянном мониторинге. Это задача для каждого руководителя муниципальных органов власти, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

В свою очередь премьер-министр Юрий Гоцанюк отметил, что власти республики установили рекомендуемые цены на этот перечень товаров и озвучили эти цифры субъектам хозяйствования.

Если чиновники обнаружат спекулятивные повышения цен, то ФАС начнет проверку предприятия.

Напомним, ранее в Крыму начался ажиотажный спрос на некоторые продукты, в том числе - гречневую крупу, мясные консервы и макароны. Все эти продукты в рознице подорожали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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