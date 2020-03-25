Крым предложил правительству РФ запретить повышать цены на лекарства и антисептики
Крымские власти предложили правительству России выработать механизм фиксации цен на ряд медицинских препаратов и антисептиков на период режима повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.
В частности, предлагается зафиксировать стоимость лекарств на ближайшие три месяца. Соответствующее письмо за подписью главы Крыма Сергея Аксенова уже направили в Росздравнадзор и правительство РФ.
Ранее руководитель крымского управления Росздравнадзора Василий Климов сообщил, что производители препаратов изменили условия поставки в розничные сети. Если раньше они предоставляли товары, которые оплачивались по факту продажи, то теперь поставщики требуют предоплату.
- Цены по отдельным препаратам противовирусным предлагают на 20-40% выше, - отметил Климов.
Сергей Аксенов предложил выявлять таких поставщиков-спекулянтов и отказывать им в мерах государственной поддержки, а также размещать в открытом доступе названия этих компаний и фамилии учредителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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