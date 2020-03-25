2020-03-25T10:48:35+03:00
Происшествия

Водитель легковушки врезался в КамАЗ на Ялтинской трассе

Мужчина не справился с управлением и выехал на встречку
Никита ПОЛЬКО
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Водителя легковушки пришлось госпитализировать.Водителя легковушки пришлось госпитализировать.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Лобовое столкновение легковушки и «КамАЗа» произошло на Ялтинской трассе в районе поселка Виноградное.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, водитель «ВАЗ-21043» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». Водитель легковушки сильно пострадал и госпитализирован.

У мужчины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы и ушибы.

По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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