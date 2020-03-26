2020-03-26T12:02:00+03:00
Звезды

Все танцуют под Uno-uno: В Крыму поддержали участников Евровидения флешмобом

Телевизионщики сняли пародию на песню группы Little Big [видео]
Диана БЕЛАЯ
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Фото: скрин с YoutubeФото: скрин с Youtube
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Крымский телеканал поддержал питерскую группу Little Big флешмобом на песню "Uno", которую музыканты должны были представить на Евровидение 2020.

Ранее для участия в конкурсе группа запустила в соцсетях новый танцевальный флешмоб #unovisionchallenge, где нужно подрыгать коленками и покрутиться вокруг себя под "Uno". Идею сразу подхватили во многих регионах России.

- Евровидение отменили, но наших артистов мы все равно решили поддержать, - рассказала "КП-Крым" главный редактор отдела утренних программ телеканала "Первый Крымский" Александра Карнович, которая также приняла участие в челлендже.

Телевизионщики даже нашли среди сотрудников парня на яркую роль пластичного танцора.

- А милый пухляш - наш оператор Влад Кравцов. Стоило просто разок взглянуть на него и сомнений не осталось, что именно он исполнит эту роль, - говорит Карнович.

Напомним, 18 марта стало известно, что конкурс отменен из-за коронавируса.

Челлендж в поддержку Little Big.ТРК "Крым" поддержал питерскую группу Little Big флешмобом на песню "Uno", которую музыканты должны были представить на Евровидение 2020. Ранее для участия в конкурсе группа запустила в соцсетях новый танцевальный флешмоб #unovisionchallenge, где нужно подрыгать коленками и покрутиться вокруг себя под "Uno".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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