Где в Симферополе и Симферопольском районе не будет воды 26 марта

26 Март 2020 2020-03-26T10:15:53+03:00

Воды не будет до вечера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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26 марта прекращена подача воды в Симферополе и Симферопольском районе. Причина – запланированные ремонтные работы, которые проводит ГУП «Вода Крыма».

В пресс-службе предприятия сообщили, что подача водоснабжения прекращена с 06.00 до 24.00 по Симферопольскому району: село Дубки, СТ «Домостроитель», село Мирное (ул. Григоренко, пер. Григоренко, ул. Февзи Сайдалиева, ул. Кастерина, пер. Муса-Мамут, ул. Муса-Мамут, ул. Каранфиль, ул. Алма Тамак, ул. Акъ-Меджит), пр-д Проводников, ул. Станционная.

В Симферополе подача воды будет прекращена с 9.00 до 19.00 по адресам: СТ «Энергетик», ул. Кадровая, ул. Тополевая, ул. Шоссейная, ул. Монтажная, ул. Заречная, с. Совхозное, ул. Зеленая (частично).

С 9.00 до 24.00 на ул. Тополевая и на ул. Кадровая (частично).

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ИСТОЧНИК KP.RU