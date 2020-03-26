В Крыму до 5 апреля закроют все магазины в торговых центрах
В Республике Крым до 5 апреля закроют все магазины в торговых центрах, кроме продуктовых. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба Совета Министров Крыма по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
- Чтобы люди не бродили по магазинам, выбирая одежду, обувь и так далее, - отметила вице-премьер Елена Романовская.
Напомним, неделя с 30 марта до 5 апреля по всей России объявлена выходной. Работают только экстренные службы, правоохранители, чиновники и те предприятия, которые могут работать дистанционно.
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Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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