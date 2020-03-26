В Крыму до 5 апреля закроют все магазины в торговых центрах

26 Март 2020 2020-03-26T10:26:20+03:00

Все магазины, кроме продуктовых, прекратят работу Фото: Анастасия ЖУКОВА

Будут работать только продуктовые

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В Республике Крым до 5 апреля закроют все магазины в торговых центрах, кроме продуктовых. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба Совета Министров Крыма по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

- Чтобы люди не бродили по магазинам, выбирая одежду, обувь и так далее, - отметила вице-премьер Елена Романовская.

Напомним, неделя с 30 марта до 5 апреля по всей России объявлена выходной. Работают только экстренные службы, правоохранители, чиновники и те предприятия, которые могут работать дистанционно.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/768714" frameborder="0"></iframe> Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU