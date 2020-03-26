Спикер крымского парламента: «Неделю нам нужно прожить в очень жестком карантине»
Все крымские предприятия, которые не обеспечивают жизнедеятельность жителей республики, должны уйти в вынужденный отпуск. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.
- Был указ президента, и он первичен. В этом указе все четко расписано. Всем объявляется выходной день. Кроме предприятий, который осуществляют жизнедеятельность, - заявил Константинов. - Органы местного самоуправления должны подготовить все распоряжения для служб, которые необходимы в этот период. Все остальные предприятия уходят в вынужденный отпуск с сохранением заработной платы. Неделю нам нужно прожить в очень жестком карантине.
Кроме того, глава РК Сергей Аксенов попросил коллег отменить совещания в государственных органах, в крайнем случае встречаться маленькими группами - не более трех человек.
- Чем меньше людей в помещении, тем лучше, - сказал Сергей Аксенов. - Контроль будет со стороны правительства. Я буду все равно по регионам выезжать. Елена Васильевна (Романовская, - Авт.), отработайте методику, какая экипировка у нас должна быть, чтоб мы сами не поймали болячку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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