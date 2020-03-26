Казаки и полиция начнут проверку самоизоляции граждан на карантине
С сегодняшнего дня в регионах начнется проверка граждан, которые должны соблюдать режим самоизоляции по подозрению на коронавирус. Мобильные группы созданы во всех муниципалитетах.
- В состав мобильных групп вошли представители правоохранительных органов, социальные работники, работники центров реабилитации, сотрудники отделов гражданской обороны, представители нацгвардии и казачества, - сообщил премьер-министр Юрий Гоцанюк.
Проверяющие должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты - масками и перчатками.
В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся больше 1,3 тысячи человек. Из них 52 человека в стационаре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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