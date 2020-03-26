Казаки и полиция начнут проверку самоизоляции граждан на карантине

26 Март 2020 2020-03-26T10:37:38+03:00

С сегодняшнего дня начнут проверку находящихся на карантине дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобильные группы выходят по адресам с сегодняшнего дня

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня в регионах начнется проверка граждан, которые должны соблюдать режим самоизоляции по подозрению на коронавирус. Мобильные группы созданы во всех муниципалитетах.

- В состав мобильных групп вошли представители правоохранительных органов, социальные работники, работники центров реабилитации, сотрудники отделов гражданской обороны, представители нацгвардии и казачества, - сообщил премьер-министр Юрий Гоцанюк.

Проверяющие должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты - масками и перчатками.

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся больше 1,3 тысячи человек. Из них 52 человека в стационаре.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU