В Крыму раньше времени стартовал сбор урожая садовой земляники
С приходом весны Крым наполняется ароматами и витаминами: на две недели раньше, чем в прошлом году, в Ленинском районе республики стартовал сбор «тепличной» земляники садовой.
- В этом году сбор клубники стартовал в Ленинском районе на две недели раньше, чем в 2019 году. На одном из крупнейших крымских предприятий уже собран первый урожай ягоды в селе Багерово - 50 килограммов, - сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.
Землянику сорта клери выращивают на площади 5 гектаров с 2013 года. За сезон сотрудники собирают около 25 тонн с гектара.
В этом году на испытании новый сорт ягоды, урожайность которого в два раза превышает урожайность сорта клери, при этом он ничуть не уступает по органолептике.
Первая партия ароматных ягод поступит в розничные сети России уже на следующей неделе.
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ИСТОЧНИК KP.RU