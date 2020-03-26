2020-03-26T10:43:17+03:00
Экономика

В Крыму раньше времени стартовал сбор урожая садовой земляники

Первая партия поступит в магазины на следующей неделе
Елена ИЛЬНИЦКАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
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С приходом весны Крым наполняется ароматами и витаминами: на две недели раньше, чем в прошлом году, в Ленинском районе республики стартовал сбор «тепличной» земляники садовой.

- В этом году сбор клубники стартовал в Ленинском районе на две недели раньше, чем в 2019 году. На одном из крупнейших крымских предприятий уже собран первый урожай ягоды в селе Багерово - 50 килограммов, - сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Землянику сорта клери выращивают на площади 5 гектаров с 2013 года. За сезон сотрудники собирают около 25 тонн с гектара.

В этом году на испытании новый сорт ягоды, урожайность которого в два раза превышает урожайность сорта клери, при этом он ничуть не уступает по органолептике.

Первая партия ароматных ягод поступит в розничные сети России уже на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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