МВД предлагает запретить крымским детям гулять в супермаркетах и магазинах

26 Март 2020 2020-03-26T11:15:43+03:00

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В МВД Республики Крым считают, что в связи с пандемией коронавируса детям необходимо находиться дома, а не гулять в торговых центрах и других общественных местах.

- В связи с тем, что у несовершеннолетние у нас сейчас находятся на каникулах, мы фиксируем большое количество их в местах общего пользования, особенно в супермаркетах, магазинах, - уточнил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса. - Поэтому есть предложение проработать вопрос о запрете нахождения несовершеннолетних в этих местах. Это позволит нам привлекать к административной ответственности родителей за ненадлежащий контроль за поведением (детей - Авт.).

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал коллегу из правоохранительных органов.

- Это делается исключительно с целью вашей безопасности, - обратился он к родителям. - Это ограничения вынужденные.

Напомним, с 18 марта в Республике Крым действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU