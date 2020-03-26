2020-03-26T11:05:33+03:00
Коронавирус Covid-19

На карантине всем по МРОТ: Временно оставшимся без работы компенсируют только минимальную зарплату

Плановые отпуска никто не отменял
Анна КИРИЕНКО
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Дистанционная работа оплачивается поностью, общественная - по минимальномуДистанционная работа оплачивается поностью, общественная - по минимальномуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Компенсация затрат по заработной плате сотрудников, которые оказались под угрозой увольнения или высвобождения, составит 12 130 руб по размеру МРОТ в регионе. Дополнительно работодателю компенсируют затраты на организацию временных работ по 3 тысячи рублей на одного сотрудника.

- Все деньги будут идти через службу занятости, - пояснила вице-премьер Елена Романовская. - У каждого региона своя служба занятости и сотрудники будут давать консультации работодателям.

Чтобы получить бюджетную поддержку, руководителям предприятий необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России», открыть свои личные кабинеты, внести все сведения о предприятии и сотрудниках. Приказом по каждому работнику оформляется его перевод на общественные работы, и после этого подается заявка на компенсацию затрат.

- Можно приобрести ведра, краску, средства дезинфекции, швабры, униформу для работников, - уточнила Романовская. - Кофе-машину компенсировать не будем.

Помимо этого, работодателям предложено отправить сотрудников в плановые отпуска и максимально перевести на дистанционную работу. С первыми признаками ОРВИ сотрудники отправляются на больничный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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