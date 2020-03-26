2020-03-26T11:33:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Крыма поручил санаториям спрашивать у иностранцев справку об отсутствии коронавируса

Сергей Аксенов попросил крымских отельеров не пускать курортный сезон под откос
Диана БЕЛАЯ
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Сергей АксеновСергей Аксенов
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что все иностранные граждане, которые собираются отдыхать в местных санаториях, должны предоставить справку об отсутствии коронавируса.

- Никаких заездов! Только при соблюдении мер безопасности, что у них у всех справки с отрицательным результатом на коронавирус, - отметил Аксенов на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. - Мне абсолютно все равно, каким образом они будут это делать. Без таких справок никого не запускать. Ограничить работу санаториев.

Кроме того, Сергей Аксенов заметил, что местные отельеры должны временно ограничить турпоток в Крым.

- Все отельеры должны понимать, что переждав ситуацию в апреле, они получат перспективу курортного сезона, - сказал глава Крыма. - И ровно наоборот: затянув сюда сейчас людей, воспользовавшись ситуацией, можно пустить весь сезон под откос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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