Коронавирус мимо «Почты Крыма»: У сотрудников нет ни масок, ни дезинфицирующих средств

26 Март 2020 2020-03-26T12:29:56+03:00

Санобработка и ащитные маски должны быть у всех, кто работает с людьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банковские терминалы тоже не обрабатываются

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ГУП «Почта Крыма» не обеспечил сотрудников средствами защиты. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил премьер-министр Юрий Гоцанюк.

- Масок нет, санобработки нет, - подчеркнул он.

Проверка банковских учреждений показала наличие защитных масок и дезинфекторов, но обработка контактных поверхностей терминалов не ведется. Весь перечень профилактических мероприятий руководители учреждений и организаций получат в письменном виде с тем, чтобы в течение суток организовать работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU