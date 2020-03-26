Коронавирус мимо «Почты Крыма»: У сотрудников нет ни масок, ни дезинфицирующих средств
ГУП «Почта Крыма» не обеспечил сотрудников средствами защиты. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил премьер-министр Юрий Гоцанюк.
- Масок нет, санобработки нет, - подчеркнул он.
Проверка банковских учреждений показала наличие защитных масок и дезинфекторов, но обработка контактных поверхностей терминалов не ведется. Весь перечень профилактических мероприятий руководители учреждений и организаций получат в письменном виде с тем, чтобы в течение суток организовать работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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