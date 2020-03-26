Водители троллейбусов Крыма не выдают пассажирам билеты
В крымских троллейбусах усилили контроль по оплате проезда, сообщили в пресс-службе предприятия.
В начале этого года уже прошло 9324 проверки. По итогу оказалось, что 70 водителей не выдавали своим пассажирам билеты.
Также была проведена проверка водителей на 205 междугородних троллейбусах: 75 шоферов принимали пассажиров без билета на конечных остановках.
После проверок выручка «Крымтроллейбуса» поднялась более чем на 8%. Также стало меньше не оплачивающих проезд пассажиров.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU