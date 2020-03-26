Водители троллейбусов Крыма не выдают пассажирам билеты

26 Март 2020 2020-03-26T12:40:40+03:00

Выручка предприятия выросла на 8% после проверок. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Это обнаружилось во время проверок

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В крымских троллейбусах усилили контроль по оплате проезда, сообщили в пресс-службе предприятия.

В начале этого года уже прошло 9324 проверки. По итогу оказалось, что 70 водителей не выдавали своим пассажирам билеты.

Также была проведена проверка водителей на 205 междугородних троллейбусах: 75 шоферов принимали пассажиров без билета на конечных остановках.

После проверок выручка «Крымтроллейбуса» поднялась более чем на 8%. Также стало меньше не оплачивающих проезд пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU