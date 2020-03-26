Аксенов ввел дополнительные выходные на православные и мусульманские праздники в Крыму

26 Март 2020 2020-03-26T13:15:11+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов ввел дополнительные нерабочие праздничные дни на православные и мусульманские праздники. Дополнительные выходные будут на Пасху, Ораза-байрам, Троицу и Курбан-байрам.

- Объявить нерабочими праздничными днями: 20 апреля 2020 года – в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 25 мая 2020 года – в связи с празднованием Ораза-байрама; 8 июня 2020 года – в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 31 июля 2020 года – в связи с празднованием Курбан-байрама, – говорится в указе главы.

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ИСТОЧНИК KP.RU