2020-03-26T13:19:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымчанка, застрявшая в Марокко из-за коронавируса, вернулась домой

Ее поместили на карантин
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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73-летняя крымчанка, застрявшая в Марокко из-за ситуации с перекрытием границ в качестве профилактики распространения коронавируса, вернулась домой.

- При содействии Минкурортов РК одна крымчанка уже возвращена из Марокко и помещена на карантин, - сообщили в пресс-службе министерства курортов Крыма.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина не могла выехать из страны из-за отмены рейсов, она находилась в списках на эвакуацию вместе с другими гражданами России.

По состоянию на 21 марта за границей находились 33 жителя Крыма, которые не могли попасть домой из-за ситуации по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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