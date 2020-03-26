Крымчанка, застрявшая в Марокко из-за коронавируса, вернулась домой
73-летняя крымчанка, застрявшая в Марокко из-за ситуации с перекрытием границ в качестве профилактики распространения коронавируса, вернулась домой.
- При содействии Минкурортов РК одна крымчанка уже возвращена из Марокко и помещена на карантин, - сообщили в пресс-службе министерства курортов Крыма.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина не могла выехать из страны из-за отмены рейсов, она находилась в списках на эвакуацию вместе с другими гражданами России.
По состоянию на 21 марта за границей находились 33 жителя Крыма, которые не могли попасть домой из-за ситуации по коронавирусу.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»