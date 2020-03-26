Крымчанка, застрявшая в Марокко из-за коронавируса, вернулась домой

26 Март 2020 2020-03-26T13:19:50+03:00

Ее поместили на карантин

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73-летняя крымчанка, застрявшая в Марокко из-за ситуации с перекрытием границ в качестве профилактики распространения коронавируса, вернулась домой.

- При содействии Минкурортов РК одна крымчанка уже возвращена из Марокко и помещена на карантин, - сообщили в пресс-службе министерства курортов Крыма.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина не могла выехать из страны из-за отмены рейсов, она находилась в списках на эвакуацию вместе с другими гражданами России.

По состоянию на 21 марта за границей находились 33 жителя Крыма, которые не могли попасть домой из-за ситуации по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU