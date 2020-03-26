2020-03-26T13:39:06+03:00
Происшествия

Житель Подмосковья привез в Крым для сбыта полкило синтетических наркотиков

Полицейские нашли 49 закладок
Анна КИРИЕНКО
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Житель Подмосковья привез в Крым полкило солей. Фото: пресс-служба ЛУ МВД на транспортеЖитель Подмосковья привез в Крым полкило солей. Фото: пресс-служба ЛУ МВД на транспорте
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В Керчи транспортные полицейские пресекли канал поставки наркотиков. Житель города Звенигород Московской области привез в Крым 530 граммов синтетических наркотиков для дальнейшего распространения.

По данным полиции, 25-летний мужчина прибыл на территорию республики для организации канала поставок N-метилэфедрона. На съемной квартире он фасовал соли и распространял через закладки. Всего полицейские установили 49 точек бесконтактной передачи наркотиков и еще 52 свертка нашли во время обыска.

В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, их приготовление к преступлению и покушение на преступление, незаконные производство, сбыт или пересылку психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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