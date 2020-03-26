Гречка подорожала в четырех регионах Крыма

26 Март 2020 2020-03-26T14:51:13+03:00

При этом в трех торговых сетях эта же крупа подешевела

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Рост цен на гречневую крупу отметили в четырех регионах республики: Алуште, Керчи, Джанкое и Ленинском районе. Об этом сообщила врио министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

При этом, по словам Елены Элекчян, в магазинах трех крупных торговых сетей Крыма зафиксировано снижение цен на крупу гречневую от 4% до 17%.

Снижаются цены и на некоторые овощи - от 3% до 34%, сообщила пресс-служба Министерства промышленной политики Республики Крым.

В ведомстве заверили, что у торговых сетей есть достаточные запасы консервов, сахара, муки, макаронных изделий и других видов продовольствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU