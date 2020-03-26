2020-03-26T14:51:13+03:00
Экономика

Гречка подорожала в четырех регионах Крыма

При этом в трех торговых сетях эта же крупа подешевела
Елена ИЛЬНИЦКАЯ
Поделиться:
Гречка пользуется повышенным спросомГречка пользуется повышенным спросомФото: Евгений БОНДАРЕНКО
Изменить размер текста:

Рост цен на гречневую крупу отметили в четырех регионах республики: Алуште, Керчи, Джанкое и Ленинском районе. Об этом сообщила врио министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

При этом, по словам Елены Элекчян, в магазинах трех крупных торговых сетей Крыма зафиксировано снижение цен на крупу гречневую от 4% до 17%.

Снижаются цены и на некоторые овощи - от 3% до 34%, сообщила пресс-служба Министерства промышленной политики Республики Крым.

В ведомстве заверили, что у торговых сетей есть достаточные запасы консервов, сахара, муки, макаронных изделий и других видов продовольствия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымчан, застрявших в Египте, эвакуируют в Россию
В Симферополе появились улицы имени Лужкова, Захарченко и Чуркина
В Симферополе нашли незаконную свалку мусора
Из-за коронавируса в Крыму волонтеры закрыли пункты приема вещей для нуждающихся
Гречка подорожала в четырех регионах Крыма
Житель Подмосковья привез в Крым для сбыта полкило синтетических наркотиков
Крымчанка, застрявшая в Марокко из-за коронавируса, вернулась домой
Аксенов ввел дополнительные выходные на православные и мусульманские праздники в Крыму
Аксенов распустил чиновников Крыма по домам из-за коронавируса
Внедрение бесконтактной оплаты проезда для льготников Крыма отложили
Водители троллейбусов Крыма не выдают пассажирам билеты
Коронавирус мимо «Почты Крыма»: У сотрудников нет ни масок, ни дезинфицирующих средств
Все танцуют под Uno-uno: В Крыму поддержали участников Евровидения флешмобом
В Симферополе подготовили седьмую горбольницу для приема больных коронавирусом
Глава Крыма поручил санаториям спрашивать у иностранцев справку об отсутствии коронавируса
Новое здание больницы имени Семашко запустят раньше срока из-за угрозы коронавируса
На карантине всем по МРОТ: Временно оставшимся без работы компенсируют только минимальную зарплату
МВД предлагает запретить крымским детям гулять в супермаркетах и магазинах
В Крыму больше полутора тысяч человек находятся под меднаблюдением по корнавирусу
В Крыму временно отменили льготы на проезд для профилактики коронавируса
В Крыму раньше времени стартовал сбор урожая садовой земляники
Спикер крымского парламента: «Неделю нам нужно прожить в очень жестком карантине»
Казаки и полиция начнут проверку самоизоляции граждан на карантине
В Крыму до 5 апреля закроют все магазины в торговых центрах
Где в Симферополе и Симферопольском районе не будет воды 26 марта
Крымчанам рассказали, как правильно дезинфицировать телефон
Саки вошли в топ-5 популярных курортов для отдыха в мае
Погода в Крыму на 26 марта: До +13 градусов и облачно