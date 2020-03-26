Из-за коронавируса в Крыму волонтеры закрыли пункты приема вещей для нуждающихся

26 Март 2020 2020-03-26T14:45:25+03:00

Для нуждающихся в Симферополе работал склад вещей. Фото: пресс-служба БФ Добро мира - Волонтеры Крыма

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Все пункты приема и выдачи вещей для нуждающихся #ДомДляВещей, организованные благотворительным фондом Добро мира - Волонтеры Крыма, временно закрываются в связи с угрозой коронавируса.

- Все наши пункты приема вещей закрываются! Пожалуйста, пока не передавайте свои вещи на благотворительность. Мы будем рады вашей помощи после снятия карантина, о возобновлении работы мы обязательно сообщим, - сообщила на своей странице в Facebook учредитель фонда Добро мира - Волонтеры Крыма Наталья Мартынец. - Спасибо за понимание, берегите себя и своих близких!

Волонтеры также отменили выдачу гуманитарной помощи, запланированную на 29 марта и 5 апреля.

Боксы для вещей установлены в крупных торговых центрах Симферополя - ТЦ Меганом и ТЦ Южная галерея. Все желающие туда могли принести любую бывшую в употреблении одежду и обувь в хорошем состоянии.

Волонтеры забирали вещи из боксов, сортировали и выдавали нуждающимся на складе или осуществляли адресную доставку. На складе могли получить вещи пожилые люди, многодетные мамы и другие малообеспеченные граждане.

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ИСТОЧНИК KP.RU