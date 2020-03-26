2020-03-26T15:40:06+03:00
Происшествия

В Симферополе нашли незаконную свалку мусора

Ответственность за уборку мусора возложили на администрацию столицы
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Пресс-службы Прокуратуры Симферополя.Фото: Пресс-службы Прокуратуры Симферополя.
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Сотрудники прокуратуры Киевского района Симферополя во время проверки обнаружили на территории города несанкционированную свалку бытовых отходов.

По результатам лабораторных исследований проб почв установлено повышенное содержание предельно допустимых концентраций химических веществ, сообщили КП-Крым в ведомстве.

Чтобы свалка исчезла, а нарушения были устранены, прокуратура направила в адрес главы администрации Симферополя представление. Так что теперь этот вопрос находится на особом контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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