В Симферополе нашли незаконную свалку мусора

26 Март 2020 2020-03-26T15:40:06+03:00

Ответственность за уборку мусора возложили на администрацию столицы

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Сотрудники прокуратуры Киевского района Симферополя во время проверки обнаружили на территории города несанкционированную свалку бытовых отходов.

По результатам лабораторных исследований проб почв установлено повышенное содержание предельно допустимых концентраций химических веществ, сообщили КП-Крым в ведомстве.

Чтобы свалка исчезла, а нарушения были устранены, прокуратура направила в адрес главы администрации Симферополя представление. Так что теперь этот вопрос находится на особом контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU