2020-03-26T17:23:49+03:00
Общество

Севастопольские детсады переведут на свободное посещение на следующей неделе

Родители сами могут решить, водить ли дошкольников в учреждения
Надежда ДАЦЮК
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При решении оставить ребенка дома взрослые должны уведомить об этом заведующего детсадаПри решении оставить ребенка дома взрослые должны уведомить об этом заведующего детсадаФото: Надежда ДАЦЮК
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Севастопольцы смогут водить детей в дошкольные учреждения в режиме свободного посещения на следующей неделе, которую накануне Владимир Путин объявил нерабочей.

Как сообщает ForPost, родители сами могут решить, водить ли дошкольников в детсады. При этом в правительстве Севастополя отметили, что при решении оставить ребенка дома взрослые должны уведомить об этом заведующего детсада в бумажной или электронной форме.

Если же дошкольник не может остаться дома, можно отправить ребенка в детсад: будут работать дежурные группы с соблюдением строгого санитарного режима.

При этом платить за дни, когда чадо не посещает детсад, не нужно. Также не придется предоставлять справку от педиатра, если срок отсутствия в детском саду превышает три дня, уточнили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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