«Я остаюсь на работе для тебя»: Крымские медики приняли участие во флэшмобе

26 Март 2020 2020-03-26T17:50:34+03:00

Врачи сделали плакаты, сфотографировались с ними и выложили в соцсети

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Сотрудницы Крымского Республиканского Центра медицины катастроф приняли участие во флэшмобу «оставайся дома».

Несколько медиков сделали плакаты с надписью «Я остаюсь на работе для тебя! Ты оставайся дома для нас!» и сфотографировались. Фотографии врачей появились на странице Центра медицины катастроф.

Фото: Скорая Медицинская Помощь и Медицина Катастроф в Республике Крым

Напомним, что флэшмоб #StayAtHome запустили в середине марта малазийские медики. Затем к акции в соцсетях присоединились медики по всему миру. Они призвали людей остаться дома для предотвращения распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU