2020-03-26T17:50:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я остаюсь на работе для тебя»: Крымские медики приняли участие во флэшмобе

Врачи сделали плакаты, сфотографировались с ними и выложили в соцсети
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Скорая Медицинская Помощь и Медицина Катастроф в Республике КрымФото: Скорая Медицинская Помощь и Медицина Катастроф в Республике Крым
Изменить размер текста:

Сотрудницы Крымского Республиканского Центра медицины катастроф приняли участие во флэшмобу «оставайся дома».

Несколько медиков сделали плакаты с надписью «Я остаюсь на работе для тебя! Ты оставайся дома для нас!» и сфотографировались. Фотографии врачей появились на странице Центра медицины катастроф.

Фото: Скорая Медицинская Помощь и Медицина Катастроф в Республике Крым

Фото: Скорая Медицинская Помощь и Медицина Катастроф в Республике Крым

Напомним, что флэшмоб #StayAtHome запустили в середине марта малазийские медики. Затем к акции в соцсетях присоединились медики по всему миру. Они призвали людей остаться дома для предотвращения распространения коронавируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У шести пациентов, больных коронавирусом в Крыму, наблюдается положительная динамика
В Симферополе из-за коронавируса закроют аттракционы и зооуголок
В Симферополе и Севастополе 27 марта частично отключат электричество
Налоговая Крыма прекращает прием граждан с детьми и старше 65 лет
Нерабочая неделя в Крыму с 28 марта по 5 апреля: Как будут ходить поезда и электрички
«Я остаюсь на работе для тебя»: Крымские медики приняли участие во флэшмобе
Севастопольские детсады переведут на свободное посещение на следующей неделе
Крымчан, застрявших в Египте, эвакуируют в Россию
В Симферополе появились улицы имени Лужкова, Захарченко и Чуркина
В Симферополе нашли незаконную свалку мусора
Из-за коронавируса в Крыму волонтеры закрыли пункты приема вещей для нуждающихся
Гречка подорожала в четырех регионах Крыма
Житель Подмосковья привез в Крым для сбыта полкило синтетических наркотиков
Крымчанка, застрявшая в Марокко из-за коронавируса, вернулась домой
Аксенов ввел дополнительные выходные на православные и мусульманские праздники в Крыму