«Я остаюсь на работе для тебя»: Крымские медики приняли участие во флэшмобе
Сотрудницы Крымского Республиканского Центра медицины катастроф приняли участие во флэшмобу «оставайся дома».
Несколько медиков сделали плакаты с надписью «Я остаюсь на работе для тебя! Ты оставайся дома для нас!» и сфотографировались. Фотографии врачей появились на странице Центра медицины катастроф.
Фото: Скорая Медицинская Помощь и Медицина Катастроф в Республике Крым
Напомним, что флэшмоб #StayAtHome запустили в середине марта малазийские медики. Затем к акции в соцсетях присоединились медики по всему миру. Они призвали людей остаться дома для предотвращения распространения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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