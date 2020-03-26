В Симферополе и Севастополе 27 марта частично отключат электричество

26 Март 2020 2020-03-26T18:17:01+03:00

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Энергетики приводят в порядок электролинии

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27 марта, в пятницу в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет.

Временные перебои с электричеством возникнут из-за ремонта электролиний.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Дружных, 1-13/16 (нечет);

ул. Механизаторов, 12-16/13(чет), 11-13(нечет);

ул. Тенистая, 2-50(чет);

пер. Тенистый, 1-9;

просп. Победы, 298

СЕВАСТОПОЛЬ

с 08.00 до 17.00

ул. Героев Севастополя 24 (цех шампанских вин)

с 9.00 до 17.00

Проспект Генерала Острякова, 100-104;

ул. Хрусталева, 59

ул. Циолковского, 1;

ул. Челюскинцев, 38-94;

ул. Богданова, 1

с. Орлиное

ул. Высоцкого, 2, 6-10, 14, 20, 24;

ул. Гаспринского Исмаила, 2, 6-10, 14;

пер. Дачный, 2-б, 2-А, 4, 6, 8; 7-а, 5, 7;

ул. Зеленая, 4, 8, 10, 20; 1;

ул. Крымская, 2-10 (чет); 2-11 (нечет);

ул. Молодежная, 2-Ж/1, 2-Ж/3, 8-а, 2-10(чет), 26А; 3;

ул. Полевая, 34-44(чет); 25, 27, 31-43 (нечет);

ул. Тенистая, 26, 36; 15, 33, 35, 43-51(нечет), 55, 59;

ул. Тюкова, 61;

ул. Высоцкого, 15;

ул. Амет-Хана Султана, 2-34(чет); 1-27 (нечет);

ул. КСП «Красный Октябрь» уч.753, 754;

СТ «Байдарская долина»;

СТ «Нива».

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ИСТОЧНИК KP.RU