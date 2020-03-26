В Симферополе и Севастополе 27 марта частично отключат электричество
27 марта, в пятницу в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет.
Временные перебои с электричеством возникнут из-за ремонта электролиний.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Дружных, 1-13/16 (нечет);
ул. Механизаторов, 12-16/13(чет), 11-13(нечет);
ул. Тенистая, 2-50(чет);
пер. Тенистый, 1-9;
просп. Победы, 298
СЕВАСТОПОЛЬ
с 08.00 до 17.00
ул. Героев Севастополя 24 (цех шампанских вин)
с 9.00 до 17.00
Проспект Генерала Острякова, 100-104;
ул. Хрусталева, 59
ул. Циолковского, 1;
ул. Челюскинцев, 38-94;
ул. Богданова, 1
с. Орлиное
ул. Высоцкого, 2, 6-10, 14, 20, 24;
ул. Гаспринского Исмаила, 2, 6-10, 14;
пер. Дачный, 2-б, 2-А, 4, 6, 8; 7-а, 5, 7;
ул. Зеленая, 4, 8, 10, 20; 1;
ул. Крымская, 2-10 (чет); 2-11 (нечет);
ул. Молодежная, 2-Ж/1, 2-Ж/3, 8-а, 2-10(чет), 26А; 3;
ул. Полевая, 34-44(чет); 25, 27, 31-43 (нечет);
ул. Тенистая, 26, 36; 15, 33, 35, 43-51(нечет), 55, 59;
ул. Тюкова, 61;
ул. Высоцкого, 15;
ул. Амет-Хана Султана, 2-34(чет); 1-27 (нечет);
ул. КСП «Красный Октябрь» уч.753, 754;
СТ «Байдарская долина»;
СТ «Нива».
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ИСТОЧНИК KP.RU