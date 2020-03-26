У шести пациентов, больных коронавирусом в Крыму, наблюдается положительная динамика

26 Март 2020 2020-03-26T18:46:24+03:00

У одного заболевшего состояние без отрицательной динамики

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У шести пациентов с коронавирусом в Крыму наблюдается положительная динамика лечения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

- У всех пациентов, кроме одного, динамика положительная. У него есть сопутствующее хроническое заболевание, состояние - без отрицательной динамики. Лечение продолжается в полном объеме согласно стандартам Министерства здравоохранения Российской Федерации. Есть все необходимые лекарственные препараты, - сказал министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

По его словам, Симферопольская городская клиническая больница №7 готова перепрофелироваться в случае массового поступления больных с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU