2020-03-26T18:46:24+03:00
Коронавирус Covid-19

У шести пациентов, больных коронавирусом в Крыму, наблюдается положительная динамика

У одного заболевшего состояние без отрицательной динамики
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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У шести пациентов с коронавирусом в Крыму наблюдается положительная динамика лечения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

- У всех пациентов, кроме одного, динамика положительная. У него есть сопутствующее хроническое заболевание, состояние - без отрицательной динамики. Лечение продолжается в полном объеме согласно стандартам Министерства здравоохранения Российской Федерации. Есть все необходимые лекарственные препараты, - сказал министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

По его словам, Симферопольская городская клиническая больница №7 готова перепрофелироваться в случае массового поступления больных с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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