2020-03-26T20:11:30+03:00
Общество

На трассе «Таврида» в пятницу меняют схему движения около села Горностаевка

Неудобства - до субботы
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Трассу "Таврида" обещают запустить в 2020 году. Фото: пресс-служба СУ АО "ВАД"Трассу "Таврида" обещают запустить в 2020 году. Фото: пресс-служба СУ АО "ВАД"
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На подъезде к Керчи 27 марта в 8.00 изменят схему движения транспорта. Это связано с укладкой верхнего слоя покрытия на развязке у села Горностаевка.

Основной ход «Тавриды» это не затронет, измениться лишь схема выезда и въезда в Горностаевку. Теперь туда можно попасть по дороге с трассы около Феодосии.

Неудобства продлятся до субботы – по крайней мере, работы планируют завершить именно к выходному. После дорожники перейдут в район поселка Ленино.

Там асфальтирование пройдет без перекрытий, но схема движения будет реверсивной. Как сообщили в пресс-службе АО «ВАД», все работы завершат до понедельника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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