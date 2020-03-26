2020-03-26T20:25:10+03:00
Общество

Крым оказался одним из лучших регионов для виртуальных туров

Рейтинг опубликовал ТурСтат на основе запросов пользователей
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Крым всегда рад туристам. Даже виртуальнымКрым всегда рад туристам. Даже виртуальнымФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крым вошел в ТОП-3 лучших виртуальных туров страны. Рейтинг самых лучших регионов России для виртуального посещения опубликовали на официальном портале ТурСтат.

Туристический портал составил список самых часто выбираемых регионов России для виртуального тура и музейной экскурсии.

На первом месте оказалась Московская область с числом запросов около 3,5 тысячи. Крым отстал от Москвы и Подмосковья ненамного, у него чуть более 3 тысяч результатов.

В первую десятку также вошли Воронежская, Самарская, Иркутская, Ленинградская, Владимирская и Свердловская области, а еще раснодарский край и Башкирия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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